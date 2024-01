Psia Środa w zielonogórskiej bibliotece. Zabierz pupila na spacer, a przy okazji wstąp po ciekawą lekturę. Sprawdź szczegóły!

Inicjatywa, z którą wyszła biblioteka im. Norwida to coś, na co coraz częściej otwierają się tego typu placówki, a co jeszcze niedawno było zarezerwowane jedynie dla psów asystujących. Tym razem filie nr 4 i 9, znajdujące się przy ul. Podgórnej 45, zapraszają w środę (10 stycznia) rodziców z dziećmi, a przede wszystkim miłośników czworonogów na akcję Psia Środa.