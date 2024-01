Będą nowe tramwaje w Gorzowie. MZK kupi dziesięć wozów

W tym roku może zostać ogłoszony przetarg na zakup dziesięciu nowych tramwajów. Będą one potrzebne do kursowania choćby nowym torowiskiem wzdłuż ul. Jancarza.

Na tę informację czekało wielu miłośników komunikacji miejskiej, a chyba najbardziej nasz Czytelnik Tomasz. Niemal za każdym razem, gdy piszemy o tramwajach, pyta nas regularnie: - Kiedy nowe tramwaje pojawią się w Gorzowie?

Dziś odpowiedź na to pytanie już jest dosyć konkretna. Będzie to za niespełna pięć lat. A oto ogólny harmonogram, który ma do tego doprowadzić.

Najpierw dofinansowanie z UE

Pieniądze na tramwaje oraz torowiska tramwajowe Gorzów ma już obiecane z Unii Europejskiej. Niecały rok temu dowiedzieliśmy się, że będzie to 180 mln zł. Są to pieniądze z tzw. FEnIKS-a, czyli z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisk. Dofinansowanie jest na poziomie 85 proc., więc do całego kolejnego „projektu tramwajowego” Gorzów musi dołożyć ponad 30 mln zł z własnej kasy. Łącznie będzie miał więc do wydania ponad 210 mln zł.

Pieniądze mają być przyznane w tym roku. Nie są zagrożone, bo są one poza konkursem. - Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony do końca czerwca tego roku – mówi nam wiceprezydent Iwona Olek. W dalszej kolejności będzie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na tramwaje. Gorzów chce kupić dziesięć nowych wozów. Jeśli chodzi o parametry, mają one być zbliżone do Twistów z bydgoskiej Pesy, które jeżdżą po gorzowskich torowiskach od 2 lipca 2020.

- Przetarg powinien być ogłoszony na przełomie 2024/2025 – mówi nam Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. To właśnie MZK będzie formalnie inwestorem.

Wykonawcę poznamy za dwa lata?

Zakładając, że do przetargu mogą być różne zapytania, które przedłużają procedurę, a poza tym przetarg nie musi się rozstrzygnąć za pierwszym podejściem, w MZK zakładają, że cała procedura przetargowa może potrwać nawet rok. Wychodzi więc, że przygotowania do budowy dziesięciu gorzowskich tramwajów mogłyby się rozpocząć pod koniec 2025 lub na początku 2026.

Jak długo budują tramwaje?

Sama budowa to też nie jest bardzo szybki proces. Gdy Gorzów kupował Twisty, koperty z ofertami otwarto 31 stycznia 2017 r., natomiast pierwszy z czternastu nowych wozów przyjechał do Gorzowa w nocy 15/16 kwietnia 2019. Zakładając, że w przypadku najnowszych tramwajów będzie podobnie, wychodzi, że nowe wozy zaczęłyby przyjeżdżać sukcesywnie do Gorzowa w 2028 r.

Przetarg na tramwaje będzie ogłaszał Miejski Zakład Komunikacji. Szacuje się, że za dziesięć wozów trzeba będzie zapłacić około 90 mln zł (dla porównania: Twisty zamawiane w 2017 kosztowały 6,25 mln zł za każdy tramwaj).

Zbudują torowisko przez węzeł przesiadkowy

Równolegle z budowaniem tramwajów ma iść też budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Jancarza. W drugim półroczu zeszłego roku położono już idący po łuku tor odchodzący od ul. Dworcowej. Przy realizacji kolejnej odsłony „projektu tramwajowego” torowisko ma zostać poprowadzone przez mające wtedy powstać centrum przesiadkowe i dochodzić w rejon skrzyżowania z ul. Sikorskiego na wysokości SP7/III LO. Po wybudowaniu torowiska wzdłuż ul. Jancarza wszystkie tramwaje, które kursują między centrum i Wieprzycami mają jeździć przez centrum przesiadkowe. Torowisko na ul. Sikorskiego jednak pozostanie. Będzie służyło liniom, które od strony centrum będą dojeżdżać tylko w rejon dworca (przejadą one koło ZUS-u, skręcą w Jancarza i wyjadą w Sikorskiego z ul. Dworcowej).

Przybliżony termin ogłoszenia przetargu na torowisko wzdłuż ul. Jancarza mamy poznać lada moment.

