Radni uchwalili maksymalne wynagrodzenie prezydenta. Dyskusja trwała długo, ale nikt nie zagłosował przeciw

Radni Nowej Soli. Jest uchwała w sprawie wynagrodzenia prezydenta

– Dyskutując nad projektem uchwały, nie można nie pamiętać o poprzednich prezydentach i o tym, w jaki sposób podchodzili do wynagrodzeń. Od 2002 r. wynagrodzenie było ustalone w oparciu o normy ustawowe, ale także o zasady przyzwoitości, umiaru oraz uwarunkowania lokalne Nowej Soli, która nie jest bogatym miastem – mówił w imieniu klubu KWW Jacka Milewskiego Piotr Szyszko. I apelował o pokazanie najpierw pracowitości i zaangażowania na rzecz miasta.

Radni wzięli udział w dyskusji

Wysokości wynagrodzenia prezydent bronił Bogdan Mikulski, wskazując na wystąpienie od czasu poprzedniej podwyżki różnych wydarzeń na świecie, a w Polsce potężnej inflacji. Radny podkreślił, że w tym czasie średnie wynagrodzenie wzrosło o ok. 30 proc., a pensja prezydent ma być większa od wynagrodzenia poprzednika o 25 proc.

Krótko zabrała głos prezydent Beata Kulczycka, która nie zgodziła się z narracją, zgodnie z którą ustalenie pensji ma być podwyżką, bo jest to wynagrodzenie ustalane dla niej po raz pierwszy.

Wojciech Olszewski podkreślił, że to, czy wynagrodzenie jest za wysokie, czy za niskie, to kwestia do dyskusji i zasugerował rzekomą troskę o finanse miasta radnego w kontekście zdarzeń, w których takiej troski nie widział. Wskazał omijanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia miasta przez niektórych radnych z poprzedniej kadencji.

– To było skokiem na kasę, który ktoś akceptował – mówił. Wspomniał też o 1,5 mln złotych kary dla miasta.

Żenującą uznała dyskusję radna Bożena Osińska, która apelowała o zakończenie tej wymiany zdań i głosowanie zgodnie z własnym poglądem. – Postawmy znak równości pomiędzy kompetencją, a płacą. Będziemy oceniać, czy praca była wykonywana zgodnie z naszym oczekiwaniem, czy nie – mówiła.