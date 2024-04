Wybory w Nowej Soli przyniosły szok i trzęsienie ziemi w radzie miasta. Co będzie po drugiej turze wyborów prezydenta?

Trzęsienie ziemi w radzie miasta Nowa Sól

Kiedy Jacek Milewski cztery lata temu wygrał wybory, większość rady stanowiły osoby, które w 2018 roku weszły do rady z komitetu W. Tyszkiewicza. Wielu z nich, jak zauważa Krzysztof Galerczyk, Przewodniczący Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie nowosolskim, miało wręcz „abonament na miejsce w radzie miasta”. Co się stało 7 kwietnia?

– Wynik był szokujący. Ludzie, którzy do niedawna byli popierani przez setki, tysiące wyborców, nagle zdobywają np. po sto kilkadziesiąt głosów – wylicza Galerczyk (który dostał się do rady powiatu, zdobywając 754 głosy). – My działamy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, a te osoby były zgłaszane wcześniej przez Wadima Tyszkiewicza, później przez Jacka Milewskiego. Bazą do ich aktywności była codzienna praca i ten szyld. Okazało się, że ich szyld w tych wyborach nie sprawdził się. Jest szok i zaskoczenie – przyznaje.

Krzysztof Galerczyk sugeruje, że skoro oceny są tak wyraźne, osoby te muszą się zastanowić, czy wszystko, co do tej pory robiły, było właściwe i czy oczekiwania mieszkańców były spełnione. Przedstawiciel nowosolskiego PiS-u wskazuje konieczność refleksji też u kandydatów KWW Jacka Milewskiego do rady powiatu i podaje przykład Waldemara Wrześniaka, który budując pozycję, jako wicestarosta, a wcześniej starosta, zdobył teraz zaledwie sto kilkadziesiąt głosów. I podobnie jak Jarosław Suski, czy Andrzej Dela, nie dostał się do rady.