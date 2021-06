Rap Stacja Festiwal 2021 w Sławie. Miasto zostanie zadeptane? Czytelnik przewiduje tutaj w lipcu Armagedon i stawia pytania. Mamy odpowiedzi

- Lajki w internecie nijak mają się do tego, ile osób fizycznie przyjedzie na ten koncert. Świadczy to, co najwyżej o zainteresowaniu tym wydarzeniem – tłumaczy Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku i dodaje, że Agencja Artystyczna Music Station, która jest organizatorem festiwalu, składa dokumentację na organizację imprezy masowej na 4000 osób.

Eliza Gniewek-Juszczak