Regionalny prezentownik. Te prezenty kupisz nawet na ostatnią chwilę. Sprawdź co oferuje Lubuskie i postaw na niebanalne upominki!

Bez względu na to czy szukamy smaków, tradycji, zabawy czy bliskości z naturą województwo lubuskie oferuje wyjątkowe możliwości. W świątecznym czasie warto sięgnąć po lokalne skarby i sprawić sobie wzajemnie radość dzieląc się tym, co najlepsze z regionu. Takie rozwiązanie nie tylko zaskoczy bliskich, ale też pomoże małym lubuskim przedsiębiorcom.

Zwiedzanie winnic z degustacją

Kolacja dla zabieganych

Masz wśród bliskich miłośników kulinarnych doznań albo osoby, którym ciągle brakuje czasu? Voucher do jednej z miejscowych restauracji będzie dla nich idealną propozycją. Święta to dobry czas na romantyczną kolacja we dwoje albo obiad z przyjacielem, na który na co dzień ciężko się umówić. Sprezentowanie takiego vouchera będzie pretekstem, aby zwolnić i skupić się na najbliższych.