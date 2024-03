Rekordowe loty z Babimostu. A gdzie polecimy z naszego portu na wakacje? Jakie będą inwestycje?

W najkrótszym miesiącu roku lotnisko Zielona Góra-Babimost obsłużyło 4.045 pasażerów. Podróżnych w lutym było o 2,7 tys. więcej niż w tym samym miesiącu pięć lat temu (czyli przed pandemią), kiedy lotnisko obsłużyło 1.342 osoby. Od początku tego roku w Babimoście odprawiono łącznie 7.581 podróżnych. To o 4,7 tys. więcej niż w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019 roku.

Z lotniska w Babimoście latamy do Turcji czy Chorwacji. A niedługo i do Bułgarii

Drugie miejsce w Europie w kategorii małych lotnisk pod względem wzrostu obsłużonych pasażerów

W lutym z lubuskiego portu realizowano połączenia do Warszawy na pokładzie samolotów PLL LOT oraz czarterowe rejsy do Marsa Alam. Wycieczkowe loty do egipskiego kurortu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem pasażerów.

Dodajmy, że lotnisko w Babimoście zostało wyróżnione przez Stowarzyszenie Europejskich Portów Lotniczych. W kategorii małych lotnisk zajęło drugiej miejsce pod względem najwyższego wzrostu obsłużonych pasażerów – aż o 139,7 proc. Na pierwszym miejscu znalazł się port lotniczy Kramfors w Szwecji ze wzrostem ponad 144 proc.