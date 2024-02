Rekrutacja do szkół podstawowych w Żarach. Kolejność składania wniosku nie ma znaczenia

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25 w Żarach rusza w marcu. Jak informuje wydział oświaty w żarskim Ratuszu, szkoły przyjmują dzieci do klas pierwszych zgodnie ze swoim obwodem szkolnym. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w klasie pierwszej.

Dzieci spoza obwodu

Kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci wówczas, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie wyszczególnionych we wniosku kryteriów. Wnioski można pobierać ze strony urzędu miasta w zakładce oświata - informacje dla rodziców.