Rekrutacja do żarskich żłobków rozpocznie się już niedługo. Mamy najważniejsze informacje dla rodziców

Do żłobka będą przyjmowane dzieci:

w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3. roku życia,

zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami na terenie miasta Żary

Podanie można składać tylko do jednej, wybranej przez rodziców placówki. Dokumenty są dostępne na stronach bip obu żłobków. Deklarację o kontynuacji rodzice mogą składać do 15 kwietnia. Lista dzieci przyjętych do obu żłobków, będzie opublikowana do 30 maja.