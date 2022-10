Remont szkaradnego budynku na placu Unii Europejskiej w Krośnie Odrzańskim wstrzymany. Wszystko rozbija się o budowę parkingu

O sypiącym się budynku na placu Unii Europejskiej w Krośnie Odrzańskim pisaliśmy kilkukrotnie. Do niedawna była to własność urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim. Spekulowano nawet, że mogłaby się tam mieścić siedziba krośnieńskiego urzędu, jednak koszty wyremontowania obiektu były dla samorządu zbyt duże. Dlatego zdecydowano się go sprzedać.

Poszukiwania kupca, który będzie chętny, aby wyremontować "straszydło" na placu UE trochę trwały. Udało się w 2020 roku. Pojawił się prywatny deweloper, który przejął nieruchomość i od razu przystąpił do prac dokumentacyjnych związanych z realizacją kompleksowego remontu. Przedstawiciele firmy mówili, że docelowo powstanie tam nawet 50 mieszkań. Zainteresowanie lokalami było spore. Są osoby, które już wcześniej "zaklepały" sobie możliwość zakupu mieszkania w zmodernizowanym budynku. Teraz zastanawiają się, dlaczego