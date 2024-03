Roboty drogowe w Nowej Soli. Zaczęte i zaplanowane prace. Są i będą nowe utrudnienia w ruchu

Inwestycje w Nowej Soli. Są i będą utrudnienia w ruchu

Wiosna w Nowej Soli przynosi mnóstwo inwestycji drogowych nie tylko miejskich, ale i wojewódzkich, czy powiatowych. III etap obwodnicy miasta, z powodu którego zamknięty jest wiadukt nad torami kolejowymi prowadzący ruch ze strefy do miasta, realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Początek Etapu III zlokalizowany jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli. Budowa III Etapu kończy się przed mostem na rzece Odrze. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał tego roku.

Remontowany jest odcinek 420 metrów ulicy Zjednoczenia od Ronda 100 – lecia do skrzyżowania z ul. Muzealną. Prace mają potrwać do końca lipca tego roku.

Remonty zaplanowane. Prace m.in. na ul. Staszica

To nie koniec inwestycji drogowych w Nowej Soli. Będą kolejne. Zaplanowana jest modernizacja ulicy Staszica. Jest umowa z firmą Strabag Infrastruktura Południe, która zrealizuje inwestycję za ok. 2,2 mln złotych. Na odcinku od Ronda Dozametu do Ronda Solidarności m. in. zostanie położony nowy dywanik asfaltowy. Inwestycje nie obejmą rond. Chodniki z masy bitumicznej zostaną zastąpione kostką, a na wiadukcie nową nawierzchnią z żywicy syntetycznej. Prace mają porwać pół roku.