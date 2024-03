Największy problem Nowej Soli. I jak go rozwiązać? Czyli po jednym pytaniu do kandydatów na prezydenta miasta

Wybory samorządowe w Nowej Soli. Kto startuje?

Kandydat na prezydenta Nowej Soli. Jacek Milewski

– Ważny jest zrównoważony rozwój, na którym mi bardzo zależy. Będę dążył do budowy jedności mieszkańców wzmacniającej poczucie wspólnoty. Nasze miasto stoi na dwóch nogach – gospodarczej i społecznej – mówi Jacek Milewski. – Z jednej strony priorytetem jest współpraca z inwestorami przy zagospodarowaniu ponad 60 hektarów gruntów w Południowej Strefie Przemysłowej. W najbliższym czasie powstanie około 250 tys. m kw. hal, co da nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe. Z drugiej strony stoimy przed ogólnopolskimi wyzwaniami demograficznymi, w tym problemem starzejącego się społeczeństwa.

J. Milewski podkreśla, że priorytetami w tej sferze są dla niego rozwój infrastruktury i usług kierowanych do seniorów poprzez m. in. otwarcie drugiego Dziennego Domu Seniora czy klubu dla osób starszych, a także budowa pierwszych od wielu lat, 65 mieszkań komunalnych.

Kandydatka na prezydenta Nowej Soli. Beata Kulczycka

– Dla mnie najważniejsze są praca i zdrowie mieszkańców – podkreśla Beata Kulczycka. – Praca, to coś więcej niż gospodarka. Jak jest praca, jest wszystko w życiu. To remedium na wiele problemów w naszym mieście. Potrzebujemy zagospodarowywać również strefy poza granicami miasta. Po to, aby ludzie młodzi mogli widzieć tutaj swoją przyszłość zawodową i rodzinną. Aby to było możliwe, wiążę nadzieje z rozwojem usług komunikacyjnych w Lubuskim Trójmieście. To wszystko, to jednocześnie remedium na wyludnianie się miasta.