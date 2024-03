Ta ulica w centrum Nowej Soli będzie zamknięta przez pięć tygodni

Utrudnienia w ruchu w Nowej Soli. Zamknięty będzie odcinek ul. Zjednoczenia

Urząd Miejski w Nowej Soli poinformował, że w piątek, 22 marca nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Zjednoczenia, począwszy od ronda przy dworcu do skrzyżowania z ulicami Bankową i Waryńskiego. Jest to związane z planowanymi pracami wymiany konstrukcji drogi przez wykonawcę.

Ten odcinek ulicy Zjednoczenia będzie zamknięty ok. 5 tygodni.

Objazd obowiązuje przez ulicę Gimnazjalną, na której zmienił się kierunek jazdy.

- Aby skorzystać z objazdu, należy wjechać na ulicę Towarową, a następnie kontynuować jazdę prosto przez rondo i skręcić w lewo na ulicę Gimnazjalną. Skrzyżowanie ulic Bankowa, Waryńskiego i Zjednoczenia pozostaną przejezdne - informuje magistrat.

Wjazd i wyjazd na parking przy pływalni i hali sportowej będzie możliwy od ulicy Towarowej i Gimnazjalnej.

Wykonawca robót prosi o zachowanie ostrożności podczas korzystania z objazdu oraz przestrzeganie oznaczeń drogowych.