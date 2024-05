Rodziny zastępcze z Żar. Jest za co dziękować tym, którzy pod swój dach przyjmują dzieci potrzebujące wsparcia

Dzień rodzicielstwa zastępczego jest obchodzony 30 maja, w Żarach świętowano go nieco wcześniej. W poniedziałek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowano spotkanie dla zawodowych rodzin zastępczych. To osoby, które decydują się na stworzenie domu dla dzieci, których biologiczni rodzice nie mogą się nimi zajmować z różnych powodów. To często dzieci po traumatycznych przejściach, takie, które wymagają ogromnego wsparcia.