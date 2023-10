Rollercoaster za nami. Miłośnicy ekstremalnych biegów górskich przemierzali Wzgórza Piastowskie

Zielonogórski Rollercoaster to według organizatorów biegu dobre zawody przygotowujące do rywalizacji w wyższych partiach gór. Start i meta znajdowały się przy Ogrodzie Botanicznym, trasa wiodła trudnymi leśnymi ścieżkami Wzgórz Piastowskich. Dystans? Do wyboru – tak, jak w poprzednich edycjach 10 lub 21 km – oraz nowość: maraton+ (44 km).

Organizatorzy ostrzegali, że dystans 21 km to stałe wbieganie i zbieganie, ok. 500 m przewyższenia, krótkie odpoczynki na szczycie, by wziąć rozbieg przed kolejną górką. Z kolei maraton+ to nieco więcej „odpoczywania” w dolinach lub na szczytach, przewyższenie - ok. 1100 m.