Rosół to ojciec chrzestny wszystkich zup. Mamy idealny przepis! | WIDEO

Żydowska penicylina, szkocki scotch broth, azjatycki ramen (Japonia) lub samgyetang, amerykański chicken soup, czy francuski consomme. Uwierzycie, że te wszystkie dania poza marginalnymi różnicami to słynny rosół? Gdybyśmy mieli porównywać tę zupę do produkcji kinowych, to rosół jest jak... Indiana Jones, Ellen Ripley w Obcym, kapitan Jack Sparrow, Ojciec Chrzestny wszystkich zup. Rosół, w szczególności przygotowany domowym sposobem to idealna rzecz na rozgrzanie (szczególne w chłodne dni), pomaga przetrwać kaca, poprawia samopoczucie w czasie przeziębienia, zaspokaja apetyt i uzupełnia składniki odżywcze w naszym organizmie. Rosół to królewskie danie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych, które gości na stołach w niemal każdym polskim (i nie tylko) domu. Wyobrażacie sobie dawniej, a nawet dziś, w niektórych przypadkach weselicho bez rosołu? No właśnie! To jak Gwiezdne Wojny bez Lei, Hana Solo, Vadera, Yody... No nie da się. Tak po prostu.

Jeśli chodzi o rosół to sam Sting się nim zajadał (i nie tylko on!). Pewnie na samą myśl wciąż mu ślinka cieknie. Z jednej strony ten złocisty bulion to najlepsze lekarstwo. Do tego jest smaczny i prosty w przygotowaniu. Jeśli wierzyć przypuszczeniom, mieli się nim zajadać już Neandertalczycy. Jak? No... najpierw wykopywali dół, który wyścielali zwierzęcą skórą. Następnie wlewali tam wodę i wrzucali składniki. Aby rozpocząć proces gotowania, do tego wszystkiego dorzucali gorące kamienie z ogniska. I tak powstawał rozgrzewający, jeden z najważniejszych posiłków. Czytaj również: Placki ziemniaczane, precle, mięsiwo. Dużo i tłusto! Tak się jadało w dawnej Zielonej Górze. Za nami promocja książki Grzegorza Biszczanika

Klasyka kuchni w czystym wydaniu

No dobrze, ale rosół to nie tylko aromatyczny bulion. To klasyka kuchni kojarzona z domem, rodzinnym ciepłem, uzdrawiającą mocą, często niedzielnym posiłkiem. To danie, które przetrwało wieki, zachowując swoją popularność i specyficzny smak, a jednocześnie stało się fundamentem wielu kulinarnych tradycji. Bogactwo składników odżywczych w rosole sprawia, że jest to jedno z najzdrowszych i najprostszych dań, które możemy przygotować.

Rosół nie jest skomplikowany w przygotowaniu

- Zrobienie dobrego, pożywnego rosołu wcale nie jest takie skomplikowane jakby się wydawało - wyjaśnia Piotr Ruszkowski, szef kuchni w Palmiarni Zielonogórskiej. - Wystarczy mieć dobre składniki, świeże warzywka. Najlepiej jakby były dwa rodzaje mięsa, na przykład cały kurczak i coś z wołowiny - szponderek. Dodaje to ciekawego koloru i smaku. Ważne jest również to, aby wszystko powolutku gotować. U nas, jak gotujemy rosołek, to trwa to dobre cztery, pięć godzin. Taki rosół jest wtedy najlepszy. Na koniec pozostaje tylko dodać lubczyku.

Przygotowanie idealnego rosołu to sztuka

Przygotowanie idealnego rosołu to sztuka, wymagająca cierpliwości i staranności. Wybór odpowiednich składników, odpowiedni czas gotowania i umiejętne doprawianie to kluczowe elementy. Klasyczny rosół przyrządza się z kurczaka, wołowiny lub warzyw, często dodając cebulę, marchew, pietruszkę i seler. Zioła takie jak natka pietruszki, tymianek czy liście laurowe nadają mu charakterystyczny aromat.

Rosół to nie tylko danie kulinarnie, ale także symbol wielu kultur. W polskiej tradycji jest często podawany podczas rodzinnego obiadu, na weselu, uznawany za potrawę, która zbliża pokolenia.

Rosół dietetyczny? Istnieje taki!

Rosół można przyrządzić z każdego mięsa, ale jeśli mówimy o rosole w wydaniu dietetycznym, który zawiera mniej tłuszczu, a więcej białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych, to warto wybrać kurczaka lub indyka. Oczywiście bez skór! Może być również królik czy mięso czerwone, z tym że to najchudsze, np. wołowina.

Oprócz mięsa w rosole powinny znaleźć się także warzywa, które dodadzą mu wartości odżywczych, smaku i aromatu. Możemy dodawać ich według uznania i takie, jakie tylko sobie życzymy: marchew, pietruszka, seler, cebula czy nawet kapusta. Taki rosół, ugotowany na chudym mięsie nie tuczy (250 mililitrów to około 72 kalorii).

Jeśli chcemy go po ugotowaniu odchudzić to najlepiej włożyć naczynie z bulionem do lodówki, a po pewnym czasie delikatnie ściągnąć z góry warstwę tłuszczu. Inny sposób – po ugotowaniu, bez schłodzenia, położyć na wierzch rosołu ręcznik papierowy lub chusteczkę, która wciągnie tłuszcz – podpowiada dietetyk.

Nie używajmy kostek bulionowych

Do gotowania rosołu nie używajmy kostek bulionowych i przyprawy typu jarzynka lub maggi. Wprawdzie wzmacniają one smak zupy, ale dostarczają także dużo soli, która zatrzymuje wodę w organizmie, zwiększają ciśnienie krwi i zaburzają pracę nerek. Zamiast tego wykorzystajmy lubczyk i natkę pietruszki, które nadadzą potrawie lekko słony smak. Możemy również dodać według własnych upodobań liczne zioła, które mogą wpłynąć na poprawę trawienia. Alternatywą są też gotowe buliony bio z naprawdę dobrym składem.

Dobry rosół to masa właściwości odżywczych

Talerz rosołu ugotowany z dużą ilością włoszczyzny dostarcza wszystkiego, czego nam potrzeba. Jest w nim sporo minerałów, które w czasie gotowania przeniknęły do niego z warzyw i mięsa. Najważniejsze z nich to potas (reguluje gospodarkę wodną i ciśnienie krwi) oraz fosfor, wapń i magnez (niezbędne dla kości, zębów, serca, nerek i układu nerwowego). Rosół to spora porcja żelaza; tego pochodzącego z warzyw oraz lepiej wchłanianego, z mięsa. Są w nim witaminy E, A i beta-karoten (silne antyoksydanty zwalczające wolne rodniki). Jest też trochę pełnowartościowego białka pochodzącego z mięsa.

Ze względu na długie gotowanie niewiele w nim witaminy C (straty wynoszą 75 procent). Jej braki uzupełnimy posypując rosół przed podaniem natką pietruszki, kolendrą lub koperkiem.

Bulion wpływa na produkcję komórek układu odpornościowego, zmniejszając stan zapalny w organizmie i łagodząc objawy infekcji. Rosół skutecznie nawilża śluzówki w nosie, łagodzi katar i kaszel. Para z gorącej zupy oraz zawarty w niej tłuszcz działają jak balsam na podrażnione gardło. Macie ochotę na taki domowy rosół, tradycyjny z kluseczkami, marchewką, pietruszką? Zastanawiacie się, jak go przygotować, aby wyszedł idealnie? Oto sekret.

Przepis na tradycyjny rosół

Składniki: 4 skrzydła z kaczki

1 szyja z indyka

4 marchewki

2 pietruszki

0,5 średniego selera

1 mały por

kilka ziarenek czarnego pieprzu

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

1 niewielka cebula

sól, świeżo mielony pieprz

pęczek świeżej natka pietruszki Wykonanie: Mięso dokładnie myjemy, zalewamy 2 litrami zimnej wody. Wstawiamy do gotowania. Podczas gotowania wytworzy nam się szumowina, którą zdejmujemy.

Warzywa myjemy, obieramy i dokładamy do wywaru. Cebulę razem z łupiną opalamy nad ogniem, aby nam się przypiekła, dodajemy również do wywaru razem z pozostałymi przyprawami.

Rosół powinien gotować się na bardzo wolnym ogniu 2 godziny, aby się wyklarował. Po ugotowaniu rosół można przecedzić. Doprawiamy go do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Rosół podajemy z gorącym makaronem, jak również doskonale smakuje z kostką grysikową, kołdunami, kluseczkami lanymi. Na koniec posypujemy posiekaną świeżą natką pietruszki.

Rosół z udek, całego kurczaka, lub wołowiny - przepis

Rosół z udek - składniki

1 kg mięsa z kością (porcja rosołowa i kilka udek)

4 duże marchewki

2-3 duże pietruszki

średni seler

duży por

średnia cebula

2-4 ząbki czosnku

kilka kulek ziela angielskiego

kilka liści laurowych

kilkanaście ziaren pieprzu

gałązka suszonego lubczyku

natka pietruszki

sól do smaku Składniki na rosół z kurczaka świeży kurczak

seler

1 duża marchew

korzeń pietruszki

natka pietruszki

kawałek pora

1 cebula

liść kapusty włoskiej

3 listki laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

pieprz, sól

ziarenka smaku

Składniki na rosół w wołowiny 1 kg wołowiny z kością (szponder, pręga, łopatka, mostek)

400 gramów drobiowych części rosołowych (pierś, udka, skrzydełka)

duża porcja włoszczyzny z kapustą: 3 średniej wielkości marchewki, pół selera korzeniowego, duży korzeń pietruszki, średni por, kawałek kapusty włoskiej

cebula

duży liść laurowy

5–6 ziarenek pieprzu

pęczek natki pietruszki

sól

Rosół z udek, kurczaka, lub wołowiny - sposób przygotowania

Mięso umyć, włożyć do dużego garnka i zalać zimną wodą. Gotować na małym gazie, w trakcie zbierać pojawiające się szumy. Najlepsza w tym celu jest łyżka z gęstym sitkiem, zwana szumówką. Gdy mięso przestanie wypuszczać szumy dorzucić do garnka obrane warzywa i przyprawy. Czosnku i cebuli nie trzeba obierać. Cebulę można najpierw przypiec nad gazem lub w piekarniku. Wszystko zostawić na małym ogniu na około godzinę, półtorej, aż warzywa i mięso będą miękkie. Na koniec dosolić do smaku.