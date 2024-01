Placki ziemniaczane, precle, mięsiwo. Dużo i tłusto! Tak się jadało w dawnej Zielonej Górze. Za nami promocja książki Grzegorza Biszczanika

Bachus od kuchni

Marzanka (po niemiecku uwaga - Waldmeister! lub popularnie Maikraut - jest używana jako przyprawa do ciast, cukierków, napojów pitnych, zup, sosów i ziołowych herbatek. W okręgu berlińskim w Niemczech podawany jest sok z marzanki z piwem pszenicznym Berliner Weiße. Już 1200 lat temu w Niemczech wytwarzano winną nalewkę z marzanki (tzw. napój majowy). Roślina służy ponadto do zwalczania moli (szkodników) oraz aromatyzowania niektórych gatunków wódek, win i tytoniu. Marzanka zawiera jednak kumarynę, która jest substancją trującą w dużych ilościach.

Zaczęło się od pocztówek

Grzegorz Biszczanik kulinariami interesował się od dawna, dał więc w końcu literacki upust swojemu hobby w monografii, będącej jednocześnie publikacją naukową. Wszystko zaczęło się jednak wtedy, gdy postanowił kolekcjonować stare widokówki. Zaczął wtedy dogłębnie analizować, co one przedstawiają, jakie niosą treści i co jeszcze można z nich odczytać. Po sukcesie kilku wcześniejszych historycznych publikacji Biszczanik postanowił opisać także miasto od kuchni.