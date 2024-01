Rozruba w hotelu pracowniczym w Żaganiu. Agresor uderzał i kopał ofiarę. Został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w sobotę 20 stycznia w hotelu pracowniczym znajdującym się na terenie Żaganiu. To właśnie tam brutalnie pobity został 39-letni mężczyzna. Doznał na tyle poważnych obrażeń, że konieczne było jego przewiezienia do szpitala.

Zadawał ciosy nieustalonym narzędziem i kopał po głowie

Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci.

- Wykonali niezbędne czynności, ustalili i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Zatrzymany to 38-letni mężczyzna. Usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała poprzez wielokrotne zadawanie ciosów nieustalonym narzędziem, bicie po głowie i kopanie po ciele pokrzywdzonego, a także kierowanie wobec niego gróźb karalnych - informuje sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, rzecznik

Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował wniosek o areszt wobec zatrzymanego napastnika. We wtorek 23 stycznia podczas posiedzenia aresztowego sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawca pobicia za popełnione przestępstwa może spędzić za kratkami 5 lat.