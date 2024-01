Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy?

Odwierty w okolicach Żar wykonała spółka górnicza Amarante, należąca do amerykańskiej grupy kapitałowej Electrum, która już od 30 lat aktywnie działa w sektorze surowców naturalnych. Amarante już od dłuższego czasu kontynuuje prace związane z realizacją koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych w obrębie Perykliny Żar. Jeśli uda się uruchomić kopalnię, region będzie bogaty i zyska nowe miejsca pracy. Co stoi na przeszkodzie? Według amerykańskiego koncernu to polityka podatkowa naszego kraju.