W Lubuskiem trafiono na rudy miedzi i srebra. Czy koło Żar i Żagania powstanie drugie Klondike?

Odwierty w okolicach Żar wykonała spółka górnicza Amarante, należąca do amerykańskiej grupy kapitałowej Electrum, która już od 30 lat aktywnie działa w sektorze surowców naturalnych. Amarante już od dłuższego czasu kontynuuje prace związane z realizacją koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych w obrębie Perykliny Żar. - Działając na własne ryzyko, Electrum dokonało niezbędnych inwestycji, prowadzących do odkrycia złoża miedzi i srebra w zachodniej Polsce - wyjaśnia Magdalena Czober ze spółki Amarante. - W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę Żary, spółka wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Opracowano dodatek do dokumentacji geologicznej, uwzględniającej uzyskane do tej pory wyniki prac i badań. Udokumentowane zasoby miedzi i srebra wynoszą ponad 100 mln ton rudy.