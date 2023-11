Rusza świąteczna paczka dla schroniaczka! Psiaki z Gorzowa czekają na prezenty. O czym marzą?

Akcja organizowana przez gorzowskie schronisko odbywa się już po raz siódmy. Dzięki niej przed świętami do bezpańskich czworonogów trafiają upominki od mieszkańców. W ubiegłym roku zbiórka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a ilość paczek przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Nasze elfiki miały dużo pracy w dźwiganiu i rozpakowywaniu prezentów. Ale taka praca, to żadna praca. To ogromna przyjemność. Każdy nasz psiak został obdarowany cudownymi prezentami. Dostaliśmy ogrom darów i mamy nadzieję, że ten rok pobije o głowę to, co się zadziało wtedy - piszą pracownicy schroniska.