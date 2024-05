Ruszają Dni Czerwieńska 2024. Otworzy je wielki korowód. Co jeszcze będzie się działo? Znamy program!

Program obchodów Dni Czerwieńska 2024

Imprezę otworzy korowód, który o 11:00 przejdzie ulicami miasta. Pierwszego dnia na scenie zobaczymy zespół Trupięgi a w sobotę, 18 maja odbędzie się koncert „Tribute to Perfect” w wykonaniu zespołu Not So Perfect. W sobotę świętowanie zakończy wielka plenerowa dyskoteka. -Gwarantujemy zabawę na najwyższym muzycznym poziomie — czytamy. To jednak nie wszystko. Zobacz pełen harmonogram wydarzeń!

Piątek, 17 maja

Plac przy Ratuszu

11.00 powitanie uczestników korowodu na placu przy Ratuszu

11.10 przekazanie kluczy od bram miasta przez Panią Agatę Olejniczak Burmistrz Czerwieńska, przemarsz korowodu na boisko przy Zespole Szkół lub halę sportową Lubuszanka (zależnie od pogody).