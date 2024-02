Salon Wystaw Artystycznych w Żarach ma w końcu patrona. To Jan Stanisław Antosz, znany artysta, malarz

Żona i córka

Salon po liftingu

Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego Domu Kultury podziękował za wkład w otwarcie wystawy przedstawicielce biblioteki, ale także swoim pracownikom, którzy także przygotowywali Salon i ekspozycję. I jest na co popatrzeć, bo SWA po remoncie wygląda znacznie lepiej, odświeżono wnętrza, pomalowano ściany, położono nowe panele. Koszt to ponad 65 tysięcy złotych.

Dzieciństwo we Francji

Jan Stanisław Antosz urodził się 20 czerwca 1949 roku w Boguszowie-Gorcach koło Wałbrzycha. Dzieciństwo spędził z rodzicami we Francji, w La Charite sur Loire, gdzie przez dwa lata uczęszczał do szkoły podstawowej. Po powrocie do Polski rodzina zamieszkała w Boguszowie Gorcach. Szkołę średnią ukończył w Wałbrzychu. W latach 1967-1972 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim historię sztuki. Następnie, w latach 1972-1977 studiował w PWSSP. Dyplom uzyskał w 1976 r. w pracowniach profesorów Alfonsa Mazurkiewicza i Konrada Jarodzkiego.

Poświęcił się malarstwu

Należał do twórców Galerii Sztuki Najnowszej obok Natalii LL, Zdzisława Sosnowskiego, Janusza Haka oraz Jacka Drabika. Należał do pionierów twórczości związanej z fotografią i filmem. Ich cykle fotograficzne i filmy przewrotnie naśladowały stylistykę dominujących tendencji sztuki polskiej lat siedemdziesiątych wyłącznie po to, by ją ośmieszyć. W 1978 roku zamieszkał w Zielonej Górze, trzy lata później przeniósł się do Żar. Od tego czasu poświęcił się przede wszystkim malarstwu, nie stronił jednak od rysunku i ilustracji książkowej. Bardzo dobrze „wtopił” się w żarski pejzaż. Uczestniczył w licznych plenerach w Polsce i za granicą. Zmarł 4 września 2004 roku.

