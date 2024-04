Osiemdziesiąta rocznica bombardowania Żar. W Salonie Wystaw Artystycznych otwarto niezwykłą wystawę

Jak ważny jest pokój na świecie

W Salonie Wystaw Artystycznych im. Jana Stanisława Antosza w Żarach w sobotę 6 kwietnia otwarto wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed osiemdziesięciu lat. Jak podkreślił Ireneusz Brzeziński, naczelnik wydziału promocji i gospodarski w żarskim Ratuszu, trudno dziś, w czasach ogromnego niepokoju, wojny w Ukrainie, nie myśleć o tym, jak ważny jest pokój na świecie. Powrót do przeszłości, czasów, gdy bombardowano Żary, ma dziś znamienne znaczenie...

Chowali się w piwnicach

Wśród gości zaproszonych na otwarcie wystawy znaleźli się Chrsistopher Johan Kröhan oraz Romuald Czerwonajcio. Obaj przeżyli bombardowanie Żar. C. J. Kröhan miał osiem lat w chwili nalotu.

- Mieszkaliśmy w kamienicy nr 3 przy dzisiejszym Podwalu - wspomina. - Ja, mój brat i moja mama mieszkaliśmy w kamienicy, gdy usłyszeliśmy syreny alarmowe, pobiegliśmy do schronu. Tam przeczekaliśmy najgorsze, wokół było słychać tylko potężny huk. Udało nam się, przeżyliśmy, rok później wyjechaliśmy z Żar ostatnim pociągiem na zachód.

Modele na wystawie

W Salonie Wystaw Artystycznych można oglądać zdjęcia wykonane już po nalocie, widać na nich ogromne zniszczenia. Zdjęcia to jednak nie wszystko. W gablotach można oglądać modele samolotów, z których leciały bomby. Wykonali je Łukasz Jakubowski i Artur Śniatecki, obaj panowie należą do sekcji modelarstwa w Żarskim Domu Kultury. - Zrobiliśmy siedem modeli, ich wykonanie zajęło nam cztery miesiące. To bardzo precyzyjna praca, wymagająca ogromnej cierpliwości. Sklejanie, malowanie modeli zajmuje mnóstwo czasu - podkreślają.

