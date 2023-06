Sebastian Świderski honorowym obywatelem Gorzowa

Wręczenie honorowego obywatelstwa odbyło się w Teatrze Osterwy podczas – to już tradycja – uroczystej sesji rady miasta.

- Choć nie urodził się w Gorzowie, a w sąsiedniej Skwierzynie, to właśnie nasze miasto stało się kolebką jego sportowego sukcesu. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych zawodników polskiej siatkówki – mówił podczas laudacji prezydent Jacek Wójcicki. – Mnogości osiąganych przez pana Sebastiana sukcesów przyprawiały o zawrót głowy. Śledziliśmy jego dokonania i z dumą głosiliśmy wszem i wobec, że on nasz, że on gorzowski. I to bez względu na to, na jaki parkiet zew siatkówki go zawieje. Panie Sebastianie, dziękuję za wszystkie emocje, jakich pan dostarczał przez wiele lat. To dla mnie zaszczyt i honor móc dla mnie powiedzieć, że jest pan honorowym obywatelem Gorzowa – dodawał prezydent.