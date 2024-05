Senatorowie przyjechali do Słońska. Rozmawiają tu o przyszłości parków narodowych

Senacka Komisja Klimatu i Środowiska przyjechała do Lubuskiego. Senatorowie wspólnie z samorządowcami i przedstawicielami niemal wszystkich spośród 23 polskich parków narodowych zastanawiają się nad przyszłością parków narodowych w Polsce.

Mamy najmłodszy park narodowy w Polsce

Spotkanie właśnie w Słońsku nie jest przypadkowe. Park Narodowy „Ujście Warty” jest najmłodszym z polskich parków narodowych. Powstał 23 lata temu. To jednocześnie ostatni park narodowy utworzony w naszym kraju. Spotkanie zorganizowano w otwartym niedawno Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym. – Dość dawno podjęto w Polsce inicjatywę utworzenia nowego parku i dość dawno zdecydowano się na poszerzenie obszarów Rzeczypospolitej, które objęte są ochroną. Parki narodowe w Polsce odwiedza rocznie około 16 mln osób, więc jest ogromne zapotrzebowanie na to, aby być blisko z przyrodą taką, jaka ona jest. Parki narodowe w Polsce to ciągle poniżej 1 procenta terytorium kraju, zajmują one naprawdę niewielką powierzchnię – mówi Stanisław Gawłowski, przewodniczący senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.

To początek dyskusji

- Chcemy dzisiaj rozpocząć dyskusję o tym, jaka ma być przyszłość parków narodowych w Polsce. Chcemy wspólnie z dyrektorami parków zastanawiać się, jaką drogę wyznaczyć, aby zwiększać obszary objęte parkami narodowymi oraz jak pomóc funkcjonować już istniejącym parkom – podkreśla S. Gawłowski.

W Polsce będzie więcej parków narodowych?

W Polsce głośno mówi się o potrzebie utworzenia kolejnych parków narodowych. Jednym z nich miałby być Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Miałby powstać na obszarze położonym pomiędzy dwiema odnogami Odry (zachodnią i wschodnią) na północ od wsi Widuchowa w woj. zachodniopomorskim. Przyrodnicy podkreślają, że teren jest niezwykle różnorodny pod względem fauny i flory. Występuje tu długa lista gatunków chronionych, samych ptaków jest tu ponad 200 gatunków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. To niemal całkowicie dzika kraina torfowisk, podmokłych łąk, plątaniny kanałów, rozlewisk, a nawet jezior, w większości zupełnie niedostępna dla ludzi. Obszar o niezwykłej historii z kilkudziesięcioma zabytkowymi budowlami hydrotechnicznymi.

Spotkanie na Ziemi Lubuskiej

Senatorowie przyjechali z wyjazdowym posiedzeniem do Lubuskiego na zaproszenie Władysława Komarnickiego. Jest on zarazem wiceprzewodniczącym komisji, która w środę, 15 maja, obradowała w Słońsku. – Jestem dumny, jako senator z tej ziemi. Nasz przyjazd do Parku Narodowego „Ujście Warty” traktujemy jako ogromne podziękowanie dla tych, którzy w tym miejscu ciężko pracują – mówi W. Komarnicki.

Lubuskie przyrodą stoi

Marszałek województwa lubuskiego podczas spotkania z senatorami podkreślił przyrodnicze walory Lubuskiego. – Jesteśmy regionem, który jest dobrym miejscem do dyskusji o ochronie środowiska. Ponad 50 proc. Województwa to tereny zalesione, mamy ponad 500 jezior, do tego Warta i Odra. Mam nadzieję, że różnego rodzaju problemy, jak tragedia na Odrze, czy pożar w Przylepie, też będą wątkami, które zostaną poruszone, aby stworzyć przepisy, które pozwolą nam skutecznie chronić przyrodę – podkreśla M. Jabłoński.

Wideo Tanie linie trują! Ryanair i Wizz Air na czele