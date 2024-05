Seniorzy pod wrażeniem pomysłu „Między nami pokoleniami”. W Otyniu uczniowie uczą się empatii w praktyce

- Daj włos! Kobietom w trakcie leczenia onkologicznego! - zachęca Fundacja Rak’n’Roll. Jak to zrobić?

Możesz przekazać 35 cm naturalnych włosów, które wykorzystamy do utkania peruki lub wpłacić datek na zakup wysokojakościowych peruk w włosów syntetycznych. Już dziś pomóż kobietom, które w wyniku leczenia onkologicznego straciły swoje włosy. W tym trudnym czasie to dla nich ogromne wsparcie. Wpłać, ile możesz. To i tak będzie więcej, niż myślisz - apeluje Rak’n’Roll.