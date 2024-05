Sprawdził się pomysł w w świebodzińskim liceum. Nowoczesna pracownia zdaje egzamin!

I LO w Świebodzinie. Ekopracownia to lubiane przez uczniów miejsce

O tym, że w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie powstała nowa ekopracownia, informowaliśmy na początku roku szkolnego. Jeszcze podczas wakacji odmieniona została szkolna sala nr 21. Koszt wyniósł nieco ponad 80 tysięcy złotych. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wsparciu Powiatu Świebodzińskiego. Kiedy rok szkolny dobiega końca wiadomo, że to był udany pomysł.

– Postawiliśmy na nowoczesne podejście doprowadzenia działań edukacyjnych, wyzwalających kreatywność i zaangażowanie uczniów. Wiele zakupionych przez nas pomocy wykorzystuje umiejętności cyfrowe młodych ludzi i pokazuje jak wykorzystać je do zdobywania wiedzy o OZE – mówi Ewa Najdecka, koordynator szkolnego projektu.

W ekopracowni uczniowie projektują i przeprowadzają doświadczenia. Zbudowali m. in turbinę wiatrową, określali jej sprawność w zależności od siły wiatru, wielkości i ustawienia łopatek. Wykorzystując mini panel fotowoltaiczny, badali wpływ zmiennych warunków oświetlenia na jego działanie. Do pomiarów użyli m. in. cyfrowych narzędzi pomiarowych służących do badania zjawisk występujących w przyrodzie. Najwięcej emocji wywołały zajęcia, podczas których otrzymali wodór i wykorzystali go do zasilenia małego ogniwa wodorowego.