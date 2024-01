Siatkarskie mistrzostwa w Gorzowie rozpoczęte. Polska rozgromiła Łotwę

Mistrzostwa Europy Wschodniej męskich reprezentacji do lat 20 to pierwsza międzynarodowa impreza, jaka rozgrywana jest w Arenie Gorzów. Do otwartej w grudniu nowej gorzowskiej hali zjechały reprezentacje pięciu krajów, które walczą o awans do mistrzostw Europy. Oprócz Polaków grają także zawodnicy Azerbejdżany, Estonii, Łotwy i Ukrainy.