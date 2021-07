Siostra Michaela Rak z honorowym obywatelstwem Gorzowa

To już gorzowska tradycja. 2 lipca, w rocznicę założenia miasta, w Gorzowie przyznawany jest tytuł honorowego obywatela miasta. W zeszłym roku odebrał go Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Osterwy, wcześniej - Krystyna Prońko, znana wokalista. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowano siostrę Michaelę Rak, jedną ze współzałożycieli gorzowskiego Hospicjum św. Kamila. Zakonnica kierowała tą placówką do 2008 r., gdy podobne hospicjum zaczęła tworzyć w Wilnie.