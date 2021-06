Skończy się udręka mieszkańców i kierowców. 30 czerwca most w Świerkocinie zostanie otwarty po remoncie

- Nareszcie! Jazda tymi objazdami to był koszmar. Niektórzy pokonywali remontowany most pieszo, albo rowerem. Droga z Krzeszyc do Witnicy wydłużyła się o ponad godzinę. Cieszę się, że most będzie znowu otwarty - mówi Piotr, mieszkaniec gminy Krzeszyce. Chodzi o remont mostu drogowego w Świerkocinie. Zarząd Dróg Wojewódzkich pierwotnie zdecydował o wymianie nawierzchni na przeprawie. Gdy ją zerwano, okazało się, że kondycja konstrukcji jest w dużo gorszym stanie i potrzebny jest gruntowny remont. Na ten czas most trzeba było zamknąć dla ruchu pojazdów.