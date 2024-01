Ślad na śniegu pojawiał się i znikał. Policjanci ze Świebodzina wytropili złodzieja hulajnogi

Im bliżej centrum, tym poszukiwania były trudniejsze

Do kradzieży hulajnogi elektrycznej o wartości ok. 2 tysięcy złotych doszło we wtorek, 16 stycznia na jednym ze świebodzińskich osiedli. Właściciel pozostawił ją przy drzwiach, na piętrze wielorodzinnego budynku.

Patrol natychmiast rozpoczął poszukiwania.

- Wczesna pora i świeże opady śniegu spowodowały, że przy klatce schodowej pozostał ślad, który jednak szybko mógł zostać zadeptany lub się roztopić. Policjanci natychmiast ruszyli śladem, który jednak w pewnym miejscu urwał się – poinformował aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. - Przeszukanie pobliskiej okolicy doprowadziło do odnalezienia śladów ponownie.

Im bliżej było centrum miasta, tym częściej ślad znikał z powodu większego ruchu lub rodzaju nawierzchni. Jednak determinacja policjantów za każdym razem doprowadzała do ponownego ich odnalezienia.