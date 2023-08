Sławskie Laury wręczone. Kto w tym roku zasłużył na najwyższe wyróżnienie w gminie?

Dni Sławy. Lato bez granic. Sławskie laury

Otwarcie Dni Sławy to co roku okazja do wręczenia Sławskich Laurów. W ten sposób honorowani są mieszkańcy gminy, których szczególnie wyróżniły ich zasługi na rzecz lokalnej społeczności. Kto tym razem zasłużył na Sławski Laur?

Oto lista nazwisk:

Jolanta Markiewicz

Agata Mierzwiak

Agnieszka Racino i Michał Michalski

Andrzej Borkowski

Stanisław Derenda

Tomasz Kłosowski

Edward Łajko

śp. Bożena Polańska

Urszula Drożdżyńska

Zobacz zdjęcia z uroczystości: