W Sławie straszą duchy dzieci? Kim mogą być białe postacie? Czytelniczka z niedowierzaniem oglądała swoje zdjęcia ze sławskiego zamku

Doznałam szoku, duch dziecka pojawił się w oknie, to był chłopczyk w białej koszuli i czapce białej - relacjonuje rozemocjonowana. - Wysłałam te fotografie do wielu osób znających się na takim czymś, potwierdzili moje przypuszczenia, zwłaszcza że na innych zdjęciach tego samego okna nie było niczego, tylko na zdjęciu, na którym byłam ja. A okno było nade mną.

Czytelniczka podkreśla, że jest racjonalistką, stąd…

- Nie dawało mi to spokoju, pojechałam jeszcze raz, ale z kuzynem. Ponownie weszliśmy do środka, na górę, powchodziłam do pokoików, z żalem patrząc na dewastację, jakiej dokonują ludzie - relacjonuje Czytelniczka. - Po czym poszliśmy w to samo miejsce, gdzie wcześniej były zdjęcia robione, powtórzyliśmy ujęcia. Gdy spojrzałam na zdjęcia w domu…