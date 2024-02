Ślęza Wrocław pokonana po morderczym boju! Koszykarki z Gorzowa drugie przed play off

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW – 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 96:86

Stawka meczu miała istotne znaczenie dla obu zespołów, bo decydowała o rozstawieniu drużyn w górnej połowie tabeli przed fazą play off. Gorzowianki walczyły o drugą lokatę, porażka zepchnęłaby je na czwartą pozycję, a to oznaczałoby rywalizację w ćwierćfinale rozgrywek ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ślęza z kolei przy wygranej w Gorzowie awansowałaby na trzecie miejsce w tabeli.

Pierwsza kwarta zakończyła się remisem, a w drugiej prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W ostatniej minucie tej odsłony po „trójce” Aleksandry Pszczolarskiej i dwóch punktach Nory Wentzel miejscowe wygrywały 46:43. Tuż po zmianie stron Ślęza wyrównała, trzy „oczka” zdobyła Alexa Held. Kolejne akcje należały jednak do Weroniki Telengi, dzięki czemu gorzowianki uciekły na cztery punkty (było 50:46 i 55:51). Nie długo jednak cieszyły się z prowadzenie, w 25 min ponownie lepsze były wrocławianki (61:59), a w 27 min wygrywały 62:61. Wtedy już na dobre do zespołu gospodyń „wróciła” Chloe Bibby. Zdobyła pięć punktów z rzędu – było 66:62.

Ostatnia część spotkania rozpoczęła się przy 5-punktowym prowadzeniu miejscowych (71:66), a w 32 min było już nawet 76:68, po trzypunktowym trafieniu Aleksandry Pszczolarskiej. Wydawało się, że gorzowianki weszły w zdecydowanie szybszy rytm gry niż rywalki. Jednak one wciąż potrafiły wydobywać z siebie dodatkowe pokłady sił, dzięki czemu szybko odrobiły wszystkie straty (76:76 w 33 min). Wtedy znów do akcji wkroczyła Chloe Bibby. To m.in. jej sześć punktów sprawiło, że gorzowska drużyna prowadziła 85:76 w 35 min. To był kluczowy moment meczu, w którym miejscowe wzięły grę pod swoją kontrolę i w pewnym momencie osiągnęły 12 punktów przewagi (94:82).