Słodycze do paczek dla dzieci. Mieszkanka Nowego Miasteczka zaproponowała owoce. Internauci zareagowali jednoznacznie

Ministerstwo Zdrowia apeluje do rodziców: „Jeśli widzisz ten problem u swoich dzieci, nie bagatelizuj go. Przekonanie, że dzieci same „wyrosną” z nadwagi lub otyłości prowadzi do nasilenia choroby. 80% otyłych nastolatków będzie borykało się z tym problemem w dorosłym życiu”.

pixabay.com