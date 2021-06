S.Pieńkowski: PiS zawsze był przeciwko podwyżkom w Gorzowie

Gorzowscy radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali ostatnio o zgodę wokół realizacji Krajowego Programu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. Czy to realne, by wspólnie rozmawiać o realizacji tych programów?

Prawdopodobieństwo, że jest to realne można oczywiście oceniać. W jednym województwie będzie to wyglądało lepiej, w innym gorzej. Na przykładzie naszego regionu widać to bardzo wyraźnie. Jednak wychodząc z założenia, że mając różne poglądy nadal żyjemy w jednym kraju, zawsze powinniśmy apelować, by wspólnie siadać do stołu i rozmawiać na tematy fundamentalne dla Polaków. Bez wątpienia takim tematem jest wydawanie ekstra pieniędzy, które dostaniemy z budżetu Unii Europejskiej. Trzeba budować konsensus.

Tak jak podczas głosowania w sejmie, kiedy KPO poparli posłowie Lewicy?

Dokładnie. Po ponad 30. latach uznaję to za pewien historyczny moment. Mimo, że różnimy się poglądami na świat i historię, mamy pewne krzywdy wobec siebie, a mimo to potrafiliśmy stanąć ponad podziałami i dla dobra przyszłych pokoleń, po prostu się porozumieć.