Stal Gorzów sprawdzi formę ze Spartą Wrocław. PGE Ekstraliga startuje za kilka dni

Pojedynek stalowców ze spartanami będzie trzecim sparingiem przed sezonem ligowym Będzie to zarazem rewanż za sobotni mecz we Wrocławiu. 6 kwietnia do stolicy Dolnego Śląska gorzowianie wybrali się bez dwóch podstawowych zawodników (Anders Thomsen startował w sobotę w finale Drużynowych Mistrzostw Europy, a Szymon Woźniak musiał zrobić sobie przerwę po piątkowym upadku w Łodzi). W efekcie żółto-niebiescy ulegli gospodarzom 31:59.