Stal Gorzów z licencją na starty w PGE Ekstralidze

Kibice Stali Gorzów mogą odetchnąć. Klub dostał licencję na start drużyny ebut.pl Stal Gorzów w PGE Ekstralidze. W dokumencie stoi, że jest to licencja z odstępstwem, bo klub będzie przez rok spłacał opłatę szkoleniową.

To już pewne. Drużyna ebut.pl Stali Gorzów wystartuje w sezonie 2024 w rozgrywkach „najlepszej żużlowej ligi świata”.

– Właśnie otrzymaliśmy licencję na start w PGE Ekstralidze. To dokument bardzo świeży. Jest w nim napisane, że to licencja zwykła z odstępstwem – poinformował nas w piątek 22 grudnia tuż przed 18.00 Waldemar Sadowski, prezes Stali Gorzów.

Co oznacza zwrot „licencja zwykła z odstępstwem”?

- Chodzi o to, że udzielono nam zgodę na spłatę opłaty szkoleniowej – wyjaśnia prezes gorzowskiego klubu. Przypomnijmy: w polskim żużlu istnieje regulamin szkoleniowy, który stawia przed klubami określone zadania. Kluby ekstraligowe muszą mieć minimum czterech zawodników do 13 lat w klasie 85-140 cm3 (to tzw. mini żużel), minimum czterech zawodników do lat 15 w klasie 250 cm3 oraz minimum trzech zawodników do lat 21 w klasie 500 cm3 (czyli na klasycznym żużlu). Każdy z zawodników musi w ciągu sezonu ukończyć minimum 30 wyścigów (nie jest ważne, na którym miejscu; ważne, by dojechał do mety).

W sezonie 2022 Stal Gorzów nie spełniła wszystkich wymogów. Na początku 2023 nałożono więc na nią opłatę szkoleniową (czyli de facto karę) w wysokości 265 tys. zł.

Stal, podobnie jak m.in. Unia Leszno i Ostrovia Ostrów, nie zgadzała się z tą decyzją, bo uważa, że w żużlu liczy się jakość (szkolenia), a nie ilość. Kary nie zapłaciła. W efekcie, gdy w pierwszej połowie grudnia przyznawano klubom licencje, gorzowianie jej nie dostali.

Raty spłacane będą do listopada 2024

Po tym, gdy Stal nie otrzymała licencji, zwróciła się do Polskiego Związku Motorowego o rozłożenie płatności na 60 rat (czyli na pięć lat).

- Otrzymaliśmy zgodę na spłacenie 265 tys. zł do listopada 2024. Za wyjątkiem ostatniej raty, wszystkie są równe – mówi prezes Sadowski.

Jak łatwo policzyć, Stal będzie musiała płacić do PZMot. po około 22 tys. zł miesięcznie.

Była kara, będzie nagroda?

Co ciekawe, nie jest wykluczone, że w przyszłym roku, Stal zostanie nagrodzona za szkolenie w sezonie 2023. Miała w nim bowiem więcej niż czterech zawodników w klasie 250 cm3, a jeśli chodzi o klasę 500 cm3, to oprócz pięciu juniorów, którzy byli zgłoszeni do Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, pod koniec września egzamin na żużlowca zdało kolejnych pięciu zawodników. Jeśli więc chodzi o liczbę zawodników do 21 lat, Stal wypełniła normę na poziomie ponad 300 proc. Czytaj również:

