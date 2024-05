Stal Gorzów zremisowała w Lublinie. Zwycięstwo straciła w ostatnim biegu

MOTOR LUBLIN – ENEA STAL GORZÓW 45:45

We wtorek 17 maja w meczu IV kolejki U24 Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra przegrała z Włókniarzem Częstochowa 38:52. Bliski zdobycia „dużego” kompletu punktów był Michał Curzytek.

Po wtorkowym meczu gorzowianie mogą czuć spory niedosyt. Owszem, pojedynek w Lublinie zaczęli od podwójnej porażki, ale cztery punkty straty z pierwszego biegu odrobili już w biegu młodzieżowym. W kolejnych wyścigach nie pozwolili gospodarzom wyjść na prowadzenie i po dwunastu biegach prowadzili 39:33. Wydawało się więc, że dwa punkty meczowe powędrują do Gorzowa. W biegu XIII lublinianie posłali do boju swoją najlepszą parę (Bartosz Bańbor – Fraser Bowes), która odrobiła cztery punkty, w przedostatnim wyścigu padł biegowy remis, a że w kończącej mecz gonitwie Bowes pokonał Mathiasa Pollestada, to cały mecz zakończył się remisem.