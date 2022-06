Strażacy ochotnicy z Kostrzyna nad Odrą mają nowy wóz. Pomoże w prowadzeniu działań ratowniczych na wodzie

Nowiutki MAN może przetransportować sześciu strażaków. Ma wystarczająco dużo miejsca, aby można się było w nim przebrać w strój do pływania i nurkowania. Auto ma trzy litry pojemności, 180 koni mechanicznych, napęd na cztery koła i opony, które pomogą mu przejechać w trudnym terenie. Pojazd wyposażony jest również w wyciągarkę. – Często prowadzimy akcje w trudnym terenie. To wyposażenie jest niezbędne, żeby dojechać na miejsce. Nie zawsze możemy korzystać z miejsc, które pomagają w wodowaniu łodzi – mowi Paweł Tyrała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą (to pełna nazwa tej jednostki).

MAN zastąpi mercedesa

Wóz ma również hak, dzięki któremu można za nim ciągnąć przyczepę z łodzią do prowadzenia działań na wodzie. W przestrzeni ładunkowej znalazło się miejsce m. in. na stroje do prowadzenia akcji w wodzie. Do tej pory kostrzyńscy ochotnicy do działań związanych z ratownictwem wodnym wykorzystywali wysłużonego mercedesa klasy G z 1994 r.