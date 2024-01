Strażacy z OSP w Suchej powitali nowy stary wóz strażacki. To 52-letni wspaniały "Dziadek" choć zupełnie tak nie wygląda

Radny Paweł Wysocki, strażak OSP Sucha, tłumaczył, że takie powitanie nowych wozów to tradycja, a ten, choć został jedynie odrestaurowany to na tyle gruntownie, że wygląda niemal jak nowy. Na wydarzenie zostały zaproszone zaprzyjaźnione jednostki, które ciężkimi wozami wspólnie przejechały ulicami. Przewodził im 52-letni "Dziadek".

Śmiali się z „Dziadka”

Jednostka trzy lata temu dowiedziała się, że dostanie całkiem nowy wóz strażacki, wtedy po raz pierwszy pojawiło się pytanie co zrobić z tym, który przez tyle lat służył strażakom OSP w Suchej. Sprzedać? Oddać? - Ale jak, przecież to nasz „Dziadek”, on jest jak członek rodziny, pomyśleliśmy — opowiada Paweł Wysocki — i postanowiliśmy własnymi siłami zorganizować zbiórki i festyny i zebrać środki na odremontowanie samochodu — dodaje radny.