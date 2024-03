Strażacy z Kłodawy szykują prawdziwy lany poniedziałek. Nikomu nie ujdzie na sucho!

Kłodawscy druhowie celebrują świąteczną tradycję i w wielkanocny poniedziałek będą polewać domy mieszkańców ze strażackich armatek. Ale wcale nie po to, aby gasić pożar. Wręcz przeciwnie, bo na szczęście. W ten sposób symbolicznie ochronią gospodarstwa przed ogniem i innymi nieszczęściami.

To będzie niespodzianka dla mieszkańców, bo taką akcję robimy po raz pierwszy. Jest tradycja, że strażacy oblewają dachy domów, by w ten symboliczny sposób strzec wszystkie budynki od ognia, ale też zapewnić domownikom szczęście i pomyślność. Wszystko odbywa się oczywiście za zgodą mieszkańców, więc wszędzie tam, gdzie taka zgoda będzie, zamierzamy sowicie polewać dachy ze strażackiej armatki. To jest też dobra okazja do wspólnej zabawy, spotkania i integracji - mówi Ireneusz Winnik, prezes OSP Kłodawa.