Studio Piosenki Erato ma już 25 lat! Wyjątkowy koncert utworów sprzed lat w nowych aranżacjach

Studio Piosenki Erato powstało w Zielonogórskim Ośrodku Kultury pod koniec 1998 roku. Od początku prowadzi je Krzysztof Mroziński, który się dziwi:- Wydaje się, że upłynęło jakieś pięć lat, a to niestety już ćwierć wieku.

Erato nauczyło nas wiele i pomogło w późniejszym życiu zawodowym, ale i prywatnym

Przez lata przez Erato przewinęły się setki młodych wokalistek i wokalistów. Niektórzy z nich do dziś aktywnie i zawodowo zajmują się śpiewem i muzyką. To kilka pokoleń młodzieży z Zielonej Góry i nie tylko, którzy rozwijali swoje zdolności i pasje poprzez uczestnictwo w zajęciach, koncertach, festiwalach, warsztatach i innych projektach czy wydarzeniach muzycznych.

- To był fantastyczny czas. Dzięki zajęciom, prowadzonym w fantastycznej atmosferze wiele się uczyliśmy, odkrywaliśmy nieznane dotąd umiejętności – mówili uczestnicy wyjątkowego spotkania, które odbyło się w sobotni, 2 marca, wieczór w Hydrozagadce w ZOK-u.