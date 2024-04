Muzyka Pink Floyd da światło na ciemną stronę życia i ekranu, czyli premiera w Teatrze Osterwy

- Przy okazji ta muzyka została wykorzystana jako część ilustracyjna. Wykorzystane zostały prawie wszystkie utwory z albumy „The Dark Side of the Moon” – mówi Mikołaj Kwiatkowski.

- Mam nadzieję, że zarażę młodszego widza, by oderwał wzrok od komputera, od telefonu i posłuchał trochę muzyki – mówi Mikołaj Kwiatkowski. To scenarzysta, reżyser i odtwórca jednej z ról w spektaklu „My i oni”. Sztuka jest zainspirowana muzyką zespołu Pink Floyd.

Pink Floyd inspiruje teatr

Z Pink Floyd związana jest także scenografia. To pionowo-poziome połączenie okręgu z popękanym lustrem

- Zespół pod różnego rodzaju projekcje, wizualizacje wykorzystywał motyw okręgu. To był pierwszy element, który chcieliśmy, by był nawiązaniem do samego zespołu. Poza tym nawiązujemy w kostiumach do lat 70. Chcemy też pokazać, że każdy, nawet największy, twardziel, jest kruchy – mówi Joanna Sapkowska, odpowiedzialna za scenografię i kostiumy.