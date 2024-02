Studniówka 2024. Oto najpiękniejsze zdjęcia maturzystów z zielonogórskich szkół. Zobacz jak wyglądali i bawili się tego wieczoru! |ZDJĘCIA

Każda studniówka była wyjątkowa i każda odzwierciedlała charakter i ducha szkoły, jak również indywidualność uczniów. Eleganckie garnitury i przepiękne suknie, które prezentowała młodzież, lśniły na parkiecie, a radość malowała się na ich twarzach. Tego wieczoru nie myśleli o zbliżającym się egzaminie dojrzałości, tego wieczoru chcieli bawić się do białego rana! Zobacz, jak wyglądali!

Łzy wzruszenia

Każdą ze studniówek otworzył tradycyjny polonez, który jak mówili absolwenci, był najbardziej stresującą częścią wieczoru. Chwile spędzone na tańcu były nie tylko okazją do świętowania, ale także do przypomnienia sobie wszystkich tych drogowskazów, które przewijały się przez lata spędzone w szkole. To czas, kiedy młodzi ludzie mogli pożegnać się ze swoimi kolegami i nauczycielami, dziękując im za wsparcie i inspirację.

