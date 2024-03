Kapitalna batalia o złoto! Gorzowianki po meczu w Polkowicach muszą gonić w rewanżu

KGHM BC POLKOWICE – POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW 99:88

Podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego pierwsze punkty z gry zdobyły dopiero w 6 min, po trefieniu Eleny Tsineke przegrywały tylko 10:12. Spora grupa gorzowskich kibiców z pewnością miała nadzieje na przełamanie oporu miejscowych, a tymczasem to one znów zaczęły dominować. Za trzy punkty trafiła Emilia Kośla, a na kolejne nieskuteczne rzuty gorzowianek bezlitośnie odpowiadała najwyższa w miejscowym zespole Dragana Stanković. Serbka szybko zdobyła sześć punktów, a jej zespół w 9 min prowadził 21:10.

Kibice AZS Gorzów są wielcy. Wyciągnęli koszykarki z piekła do nieba

Drugą kwartę zespół gości rozpoczął efektownie, od zdobycia pięciu punktów z rzędu, dlatego przewaga polkowiczanek zmalała (było 28:20). Jednak kilka trzypunktowych trafień miejscowych sprawiło, że znów uciekły one na kilkanaście punktów, przewagę powiększały, która w 17 min wzrosła do 15 punktów (45:30). Przed przerwą gorzowianki nie odrobiły już start, a ich statystki wciąż nie wyglądały dobrze: 33 proc. skuteczności rzutów z gry (11 proc. za trzy punkty). Dla porównania rywalki: 56 proc. (46 proc.).

Tuż po zmianie stron po „trójce” Zali Frioscovec gospodynie wygrywały już 59:41, ale chwilę później obraz gry diametralnie się zmienił. W zespole gorzowskim „odpaliła” Chloe Bibby, szybko zdobyła siedem punktów, a chwilę później kapitalną partię zaczęła rozgrywać Stephanie Jones. Amerykanka zabierała piłki rywalkom i trafiała do kosza… Polkowiczanki przy tym popełniały wiele błędów, ich przewaga szybko malała, w 26 min prowadziły tylko 68:64. A gorzowianki szły za ciosem i po dwóch trafieniach Eleny Tsineke w 28 min po raz pierwszy w meczu objęły prowadzenie – 73:71! Miejscowe zdołały jednak zatrzymać gorzowską nawałnicę i w końcówce trzeciej kwarty zdobyły siedem „oczek”, nie tracąc ani jednego. Przed czwartą kwartą wygrywały 78:73. Zapowiadało to emocjonującą ostatnią odsłonę meczu.

Trener Dariusz Maciejewski: To nie tylko mój sukces, ale całej organizacji

Emocje faktycznie były, ale z pewnością nie takiej końcówki spotkania spodziewali się gorzowscy kibice. Weronika Telenga zmniejszyła straty gorzowskich akademiczek do trzech punktów (75:78), ale niedługo po tym dwa razy za trzy punkty trafiła Brianna Fraces i „pomarańczowe” uciekły na dziewięć „oczek” (86:77). Polkowiczanki znów grały z energetyczną iskrą, którą zapodziały gdzieś w trzeciej kwarcie i mimo, że zespoły wymieniały się ciosami, to jednak one wzięły mecz pod kontrolę.