Szkoda tego meczu! Zastal Zielona Góra minimalnie przegrał ze Śląskiem Wrocław

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - WKS Śląsk Wrocław 76:80

Zielonogórzanie „gryźli parkiet”, zagrali bardzo ambitnie. Przystąpili do meczu mocno zmotywowani. Być może dodatkowa energia to efekt koszykarskiej „nowej miotły”. Spotkanie było pierwszym, które poprowadził Virginijus Syryvidis, dotychczasowy asystent odsuniętego od drużyny trenera Davida Dedka. Od samego początku na parkiecie przebywał Darious Hall. Amerykanin odpłacił się tym zaufaniem, bo już w pierwszej kwarcie zdobył dziewięć punktów, będąc bardzo aktywnym w ataku właściwie do ostatniej minuty.