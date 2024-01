Zastal Zielona Góra wygrał z Keilą po słabiutkim meczu w Lidze Północnoeuropejskiej

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Keila Coolbet 95:91

Zielonogórzanie zaczęli dobrze. Po „trójce” Pawła Kikowskiego i dwóch „oczkach” Michała Kołodzieja Zastal prowadził 5:0. W 5 minucie gospodarze prowadzili jeszcze 11:4, ale od tego momentu do głosu zaczęli dochodzić goście. Nie tylko doprowadzili do wyrównania, ale wyszli nawet na prowadzenie. Po pierwszej kwarcie było bowiem 21:19 dla Keili.

Druga kwarta rozpoczęła się źle dla graczy z Estonii. Jeden z liderów Kristen Kasamets odpuścił parkiet za drugi niesportowy faul. To jednak nie podcięło skrzydeł przyjezdnym, którzy utrzymywali minimalne prowadzenie, głównie za sprawą dynamicznego Kevina Johnsona (35:29 w 18 min.). Amerykanin był pierwszoplanową postacią w swojej drużynie i momentami praktycznie w pojedynkę rywalizował z zastalowcami. Do przerwy zespół Keili Coolbert prowadził minimalnie 41:38. Gospodarze razili nieskutecznością (tylko 30 procent rzutów z gry), trafiając zaledwie dwa razy za trzy punkty.

W trzeciej kwarcie kibice oczekiwali lepszej gry Zastalu. A tymczasem z minuty na minutę postawa zielonogórzan – mówiąc delikatnie – nie napawała optymizmem. Gospodarze popełniali rażące błędy w obronie. Tym razem ciężar zdobywania punktów wziął na swoje barki Denis Kristinin. Po punktach Andriya Myrolenki w 26 minucie było już 53:44 dla zespołu z Estonii. Chwilę później było nawet 57:47 dla gości. Zastalowcy zanotowali zryw 10:0 i doprowadzili do wyrównania na dwie minuty przed końcem tej kwarty (57:57), a po punktach Jamesa Washingtona wyszli nawet na prowadzenie (59:58). Po 30 minutach jednak znów 63:61 dla gości. Zastal dobrze wszedł w ostatnią część gry. Po efektownym wsadzie Dariousa Halla gospodarze na osiem minut przed końcem wyszli na prowadzenie (66:64), ale tylko na moment, bo za chwilę było 76:69 dla gości. Biało-zieloni ambitnie gonili, na dwie minusy przed końcem doprowadzili do wyrównania (78:78). Po 40 minutach był remis 80:80 i dogrywka! W niej lepsi okazali się zastalowcy, zwyciężając 95:91.

W kuluarach głośno mówiło się o pomocy, jakiej zadłużonej sportowej spółce akcyjnej Grono mają udzielić zielonogórski Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Prawdopodobnie w czwartek 18 stycznia lub dzień później zostanie zdjęty zakaz transferowy. To efekt porozumienia z kilkoma zielonogórskim firmami, które zdecydowały się pokryć dziurę budżetową w klubie. Trener David Dedek będzie mógł w niedzielę 21 stycznia w wyjazdowym meczu przeciwko Treflowi Sopot skorzystać z usług Czarnogórca Gligorije’a Rakocevica. Center, grający do tej pory w drużynie Arriva Polski Cukier Toruń, podpisał umowę z zielonogórskim klubem. Na dniach do zespołu na dojść do zespołu zawodnik na pozycję 2/3.