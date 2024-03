Szkoły są dwie, będzie jeden zespół. W nowej siedzibie. Uczniowie rozpoczną w niej naukę od września. A co z salami koncertowymi?

Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

- Jak to jest z tymi szkołami muzycznymi? Bo teraz są dwie, a na nowo budowanej szkole widzę napis: Zespół Szkół Muzycznych – mówi Wanda Rawska z Zielonej Góry i pyta, kiedy ten nowy obiekt zostanie oddany do użytku.

Zespół Szkół Muzycznych. Co się zmieni dla uczniów?

Obecnie w mieście funkcjonują dwie państwowe szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Obie podlegają Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach porozumienia między ministerstwem i miastem z 2020 roku planowane jest połączenie obu szkół w jeden zespół. Tak ma się stać jeszcze w tym roku szkolnym, by uczniowie we wrześniu rozpoczęli naukę w Zespole Szkół Muzycznych. To zmiany strukturalne. Generalnie dla dzieci i młodzieży nic się nie zmieni, oprócz siedziby.

Zespół Szkół Muzycznych wygląda już imponująco

Jak jakim etapie jest dziś inwestycja?

- To już trzeci rok realizacji zadania. Jesteśmy na ukończeniu drugiego etapu i mamy nadzieję w tym roku przeprowadzić się do nowych pomieszczeń przy ulicy Dzikiej 6 – mówi Honorata Górna, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. - Budowa nie jest jeszcze w pełni ukończona, bo inwestycja została podzielona na segmenty. Ukończenie segmentu edukacji artystycznej pozwala nam na przeprowadzkę. W dalszej kolejności będziemy czekać na wykończenie dwóch sal koncertowych. Dziś są one w stanie surowym zamkniętym i zostały ze wzoddzielonym od segmentu edukacji. W ramach projektu partnerskiego z czterema innymi szkołami muzycznymi w Polsce tworzymy dokumentację, by złożyć wniosek do programu Feniks na realizację do końca sali koncertowych. Wszystko wskazuje na to, że zostanie to zrealizowane z powodzeniem. Przed nami także zagospodarowanie wokół obiektu oraz budowa parkingu przy szkole.

Nowy budynek edukacyjny w pełni zaspokoi obecne potrzeby szkoły i pozwoli na jej rozwój. Znajdą się w nim m.in. 12 klas fortepianu, 25 klas instrumentów smyczkowych, 8 klas zajęć ogólnomuzycznych, 3 klasy perkusji, 5 klas teorii muzyki, 2 klasy rytmiki, sale do prób kameralnych, biblioteka, pokój nauczycielskie, szatnie, toalety.

Tak to było z Zespołem Szkół Muzycznych

Przypomnijmy, jakie były początki tej inwestycji. Dzięki przeprowadzce Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" z budynku przy ul. Dzikiej, do pięknej i nowej siedziby na Wyszyńskiego, marzenia powoli mogły stać się rzeczywistością. W dawnym obiekcie, gdzie przez wiele lat mieścił się właśnie Dom Harcerza, utworzono miejską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną. Potem radni zgodzili się, by przekazać ją Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po to, by gospodarzem nowo budowanej placówki, był jeden organ. Poza tym ministerstwo mogło przekazać pieniądze na rozbudowę, a nie budowę szkoły muzycznej (stąd inwestycja to rozbudowa dawnego Domu Harcerza). W 2020 roku udało się szkole muzycznej otrzymać dofinansowanie z Programów MKiDN 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego w wysokości 1 mln 56 tys. zł. Ruszył pierwszy etap budowy. Wykonane zostały fundamenty do poziomu stropu nad parterem budynku edukacji artystycznej. Wiele osób myślało, że poczekamy kolejne lata na pieniądze, by dokończyć inwestycję. Ale udało się pozyskać finanse na drugi etap, wykonawcą jest zielonogórski oddział firmy Diament. Dzięki temu zadaniu uczniowie będą mogli się przenieść do części dydaktycznej. Trzeci etap to już wyposażenie sal koncertowych.

